Revista Perfil

Pausa que rinde: microdescansos para sobrevivir el día

Breves pausas de 1 a 5 minutos pueden reducir estrés, evitar fatiga mental y mejorar su bienestar sin afectar la productividad. La ciencia y los datos laborales lo comprueban.

EscucharEscuchar
Por Heilyn Gómez V

A sus 32 años, Karla vivía con la sensación de que nunca alcanzaba a recuperarse. Trabajaba jornadas extensas frente a la computadora, respondía mensajes durante la noche y creía que sentirse agotada era parte del paquete. Hasta que un día, por recomendación de su jefa, empezó a tomar microdescansos: pausas de unos minutos cada hora.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
descansosalud
Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.