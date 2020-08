1 de 7

Wedding planner: Meghan Cox, Mil Besos @milbesoscr / Photographer: Adri Mendez Photography / Ceremony venue: El Chante / Reception venue: El Chante Cinematography: Windy City Productions / Catering: Catering Costa / Officiant: Ana Castro Calzada / Floral design: Mil Besos and Flores de Campos / Bouquet: Flores de Campos / Dress: Eddy K / Makeup: Lisa Boehm Beauty / Hair: Lisa Boehm Beauty / Groom’s attire: Nordstrom / Band: created own playlist and we assigned an assistant for controlling music / Bar: Catering Costa / Rentals: Los Primos and Eventos Artesanos / Dessert: Catering Costa / Lighting: Los Primos