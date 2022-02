Bloguera e Influencer costarricense, May Alfaro, anunció su compromiso

La bloguera cuenta que en varias ocasiones, cuando ella y su novio, conversaban sobre el tema, le decía que su sueño era que la propuesta fuera en la nieve, porque no la conocía, y se le hizo realidad.

“Él todo el 2021, después de 3 años de ser novios, pasó organizando y buscando lugares donde estuviera nevando para año nuevo… cuando llegamos, Ben estaba un poco asustado porque no estaba nevando, pero desde ahí teníamos que viajar en carro aproximadamente tres horas, y cuando íbamos camino a Vermont todo se iba viendo cada vez más blanco, fue muy lindo”, comparte May.

La estrategia del novio. “Cuando llegamos, pasamos varios días conociendo el pueblo y el jueves 30 de diciembre, mientras nos alistábamos, me dijo que me pusiera súper linda, que tenía en mente grabar unos videos para mi Instagram, pero que primero íbamos a comprar un drone para lograr hacer varias tomas. Y yo, mega feliz porque era algo que quería hace mucho tiempo, cuando logramos comprarlo me dijo que fuéramos a ver dónde podíamos probarlo y llegamos al lago Champlain; ahí estuvimos probando el drone y en un momento, Ben (el novio) se colocó frente a mí, me dijo lo importante que soy para él y las cosas que ama de mí, en ese momento se arrodilló y me preguntó si quería ser su esposa, yo con risa nerviosa y lágrimas de felicidad, le dije que sí”.

Según Alfaro, aunque fue sorpresa, lo sospechaba desde hace algunos días, lo que ella no sabía era el cómo, ni el dónde.

Sobre la pareja y su relación. May y Ben se conocieron hace, aproximadamente, cuatro años en unos talleres de crecimiento personal, pero de novios tienen tres años y nueve meses. “Nuestra relación, sinceramente, ha sido muy linda, a pesar de ser diferentes, nos complementamos muy bien, nos apoyamos al 100% en nuestros trabajos, hemos sido un escalón para el otro en temas personales y profesionales, algo que aprendimos en los talleres es que la base de una relación de pareja, amigos y familia en general es la comunicación efectiva, entender que la otra persona no es adivina y si algo nos molesta, lo conversamos, siempre pensando en buscar la solución y no un culpable o una excusa. También, una de las cosas que nos ayudó mucho a crecer como pareja, fue leer el libro “Los 5 lenguajes del amor”, el cual enseña a entender mejor, cómo las personas que tenemos a nuestro lado, comunican su amor, porque no todos tenemos la misma forma de expresarlo”, comenta.

El novio y prometido, Ben Perchinsky, es empresario y fundador de la compañía costarricense de desarrollo web, Guru.cr. Según May Moon (como se identifica May en sus redes sociales), desde el día uno, ha sido un hombre muy dedicado a la relación, súper dulce, caballeroso, romántico, “todo eso que uno pensaba, o por lo menos yo creía, que en los hombres de hoy en día no iba a encontrar”, asegura.

En estos tiempos, cuando más personas eligen no casarse, para May, quien desde niña se imaginó caminando hacia el altar, el matrimonio es súper importante, “no es solo ir y firmar un documento, como muchos dicen; soy católica, y siempre que tengo un nuevo proyecto lo pongo en manos de Dios, y para mí, eso es el matrimonio, poner mi relación de pareja en manos de Él, para que sea nuestro guía y podamos ser una gran familia”.

May Alfaro. “La base de toda relación es la comunicación, somos personas individuales con metas y sueños diferentes, pero es hermoso tener al lado a una persona que te sume, con la que sientes que avanzas, con la que puedes compartir todos tus logros y además que lindo empezar a soñar y planear una vida juntos”.

Aunque aún no tienen fecha exacta para la boda (podría ser en año y medio), la novia nos adelantó un poco sobre lo que espera para esa gran día, “a mí me gustan las fiestas con muchas personas, tengo familia grande, entonces imagino que vamos a enfocarnos en algo así, con las personas que amamos y que han sido parte de todo este proceso, y lo más probable es que sea en la montaña”.

Sobre May Moon

¿Quién es May Moon?

May es una persona dulce pero con carácter, emprendedora, amante de la moda, viajar, la naturaleza y el cine, además soy relacionista pública y licenciada en producción audiovisual, en estos momentos dedicada al 100% a mi blog en Instagram @maymooncr y a un nuevo proyecto que viene en camino.

¿Cómo llegó a ser influencer?

A través de mi blog May Moon donde empecé a compartir sobre mi pasión por la moda, el maquillaje, el cuidado de la piel y los viajes.

¿Cuáles marcas ha representado hasta el momento?

A nivel Latinoamericano, soy embajadora de marcas como Dior, Covergirl y el hotel Real Intercontinental. También en Costa Rica trabajo con marcas como Urban Decay, Coral Bahía, Clinique, Pandora, Old Navy, Almacenes Siman, Veet, Saba, entre otros.

¿Cuál es su objetivo en este trabajo?

Ser una fuente de inspiración y un canal de comunicación para otras mujeres reales como yo, con virtudes y defectos, con sueños y pasiones.