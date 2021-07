Tommy Hilfiger presenta su colección cápsula de género fluído co-diseñada junto a la actriz y activista no binaria Indya Moore

TommyXIndya, colección cápsula de género fluído co-diseñada por Tommy Hilfiger y la actriz y activista no binaria Indya Moore.

Tommy Hilfiger presentó una colección cápsula llamada TommyXIndya Summer Pre-Fall 2021 co-diseñada por la actriz y activista no binaria, Indya Moore. La colección celebra la singularidad, la belleza y la diversidad de la comunidad global y la creencia de que el gran estilo no conoce fronteras, con una gama de diseños que son inclusivos en tamaño y no tienen género.

“El gran estilo no conoce fronteras, y esto siempre ha impulsado mi sueño de crear moda para todos” — Tommy Hilfiger

“Desde el proceso de diseño hasta la campaña, la alianza TommyXIndya está aquí para hacer que las personas se sientan vistas, aceptadas e incluidas. Este mensaje significa mucho para todos en Tommy Hilfiger. Trabajar con Indya para compartir su historia ha sido una experiencia única e inspiradora. Estamos muy orgullosos de compartirlo con el mundo”, manifestó Tommy Hilfiger.

Características como los hombros ensanchados y las siluetas adaptables tienen como objetivo fomentar la autoexpresión continua, la fluidez y la exploración. La cápsula también cuenta la historia personal de Indya Moore, con detalles como sus iniciales en fuente colegial, su ciudad natal del Bronx, Nueva York, deletreada en el pecho, y un gráfico de flor de loto simbolizando el renacimiento, el crecimiento y la autorrealización.

“Esta cápsula va más allá de un gran estilo”, dijo Indya Moore. “Rompe un ciclo y establece un nuevo estándar en toda la industria. A demasiadas personas se les hace sentir que algo está mal con ellos sólo por ser ellos mismos. Significa todo para mí saber que con nuestra cápsula, nadie se hace sentir mal o diferente o roto. Todo el mundo encaja a la perfección para esta colección, sin importar quiénes sean”.

La cápsula TommyXIndya está disponible en tommy.com.