¿Quién es Danny Glicker, el diseñador de vestuario detrás de Angelyne?

Durante el mes de setiembre, Universal+ estrenó su nueva serie Angelyne, una miniserie de cinco episodios protagonizada por Emmy Rossum que retrata la historia de la cantante, actriz y modelo estadounidense que saltó a la fama en los años 80, después de hacer una aparición en una serie de carteles icónicos en la ciudad de Los Ángeles, California.

La serie se basa en el reportaje de Gary Baum para The Hollywood Reporter en el que el periodista resuelve la pregunta que muchos se han hecho a través de los años: ¿Quién es realmente Angelyne, “la reina de los billboards” californiana? En la época de los 80 el nombre de Angelyne resonó entre gran parte de la sociedad de Los Ángeles cuando en sus principales avenidas empezaron a aparecer una serie de anuncios espectaculares con su imagen.

Angelyne muestra en cada episodio todos los detalles del personaje, sus orígenes, inspiraciones y camino a la fama, mientras el misterio que rodea a esta mujer se va develando en una de las series más esperadas del año.

Recientemente la serie obtuvo tres nominaciones al Emmy en las categorías de Mejor Maquillaje Contemporáneo, Mejor Maquillaje Prostético y Mejor Vestuario yen la edición 74 de la entrega de los premios que reconocen a lo mejor de la televisión. Esta última categoría reconoce el trabajo del diseñador de vestuario estadounidense Danny Glicker, quien en el 2008 fue nominado en los Oscar por su trabajo de diseño en la película Milk.

Glicker ha sido el encargado de diseñar el vestuario de películas como Ghostbusters: Afterlife y Mother!

Conozca más sobre el trabajo de este vestuarista en la siguiente entrevista:

¿Quién es Danny Glicker? ¿Cómo te describirías como artista y diseñador de vestuario?

“Siempre me han atraído las historias que me llegan al alma, me encanta mantener la mente abierta y siempre trato de encontrar proyectos con los que me sienta profundamente conectado porque sé que cuando estoy en un proyecto, la única forma de mantener la inspiración creativa es sentirse involucrado, por lo que nunca quiero trabajar en nada que no sienta que exige toda mi alma. Cuando me enviaron a Angelyne, sentí que era el proyecto para mí, que hablaba de todo lo que está pasando en este momento, hablando de redes sociales, de la necesidad de conectar con otras personas, de la necesidad de recibir y expresar afecto, hablando a través de formas más extravagantes y, en el caso de Angelyne, vallas publicitarias. Así que siempre me atraen los proyectos que exigen de mi, como diseñador, el tomar en cuenta cada personaje, que tenga un alma viva y que la ropa exprese tanto lo que esperan expresar al mundo, como lo que es importante, busco la complejidad y, por lo tanto, con cada proyecto siempre trato de encontrar algo que siento que no podría imaginar el no hacerlo”.

¿Por qué te sentiste tan emocionado con esta figura de Angelyne?

“Cuando me enviaron este guion de Angelyne, literalmente recibí un guion y solo tenía la palabra Angelyne en la portada y pensé para mí mismo, -esto va a ser muy difícil y difícil de imaginar, así que no va a ser un sí- Como Angelyne es icónica en Hollywood, inspiradora, y como diseñador, las cosas que me importan es defender el alma de cada personaje, realmente estoy encontrando formas de expresar su humanidad y alguien como Angelyne es realmente el vehículo perfecto para ese enfoque, porque ella es visualmente tan extrema como puede ser tan emocionante, divertida, y ella es real, está aquí, la veo todo el tiempo. Yo pensé -ésta es la historia que quiero contar. Quiero contar la historia sobre la historia de Los Ángeles, sobre las redes sociales, pero de una manera que trate sobre el alma de las redes sociales, no sobre el funcionamiento literario de ellas. - Cuando lo leí, me quedé increíblemente impresionado por lo profundamente hermoso que era, y cómo respetaban las narrativas. Y me di cuenta de que ese es el mejor regalo para un diseñador de vestuario.”

¿Cuál fue el desafío de desarrollar un diseño de vestuario completo para Angelyne cuando tienes que interpretar a una Angelyne real y crear un personaje?

“Diría que crear todos los diferentes disfraces basados en la vida real de Angelyne fue un desafío enorme, pero me trajo tanta felicidad todos los días que desearía que cada desafío fuera así. Sabes que me desafiaron con las telas más coloridas del mundo, los cristales de Swarovski más brillantes del mundo, luego me desafían con animal print de cebra y leopardo y me pregunto cuántos estampados podría ponerle a alguien antes que sea demasiado y la respuesta es, ¡por su puesto nunca hay demasiado! Pero lo que lo hizo realmente divertido fue trabajar con Emmy Rossum, porque no sé si habría sido capaz de poner más de cien looks personalizados en un periodo de tiempo tan corto, con alguien que no fuera tan abierto, que estuviera tan emocionada e inspirada como Emmy, era tan intrépida y tan divertida, sincera en su enfoque del personaje. De hecho, tuve un asiento en mi oficina, para que saliera y se sentara ahí y asegurarme que el carril de la falda fuera estupendo, que el vestido se comportara como debía al tener todos los movimientos en una actriz tan valiente, poderosa e inspiradora como Emmy. Ella hizo que mi trabajo fuera un gozo total.”

¿Cómo describirías el proceso de hacer toda la ropa para Angelyne y luego ser nominado a un Emmy?

“Estaba trabajando en Cazafantasmas, y estaba en mi oficina cuando me llegó el guion para Angelyne, y en el momento que leí la palabra Angelyne, mi corazón latió fuerte, pensé que eso es todo lo que siempre había estado esperando y estaba listo para esta emoción. Cuando lo leí me sentí increíblemente conmovido por el hermoso guion y entonces supe que quería hacerlo. Me reuní con Lucy, la directora, y me encantó su visión. Dijo exactamente lo que necesitaba escuchar, que estábamos haciendo una serie que honraría la vida de Angelyne, porque es una historia muy compleja, pero Lucy me inspiró mucha confianza. Estaba realmente emocionado. Luego conocí a Emmy y solo puedo decir que basta un minuto de conocerla para quedar enamorado de ella. Yo estaba 100% comprometido y creé un tablero con todo lo que habría inspirado a Angelyne antes de ser Angelyne. Y lo que me pregunté fue: ¿Qué ve Angelyne cuando ve a Angelyne? Tenía la idea de asegurarnos de que cuando veamos a Angelyne, veamos lo que Angelyne veía en el espejo, que es rosa, glamour, brillo, hermoso, emocionante y con animal prints. Creé una línea de tiempo para ver la evolución de su apariencia. Compré telas en todas partes, porque realmente quería obtener todas esas telas y tonos que necesitaba.

Luego llamé a Emmy para hacer “ajustes de forma” comenzando con lo más básico, porque Emmy realmente estaba creando un personaje que era muy diferente a ella, jugamos con el cuerpo e hicimos mucho trabajo de investigación con diseñadores de maquillaje como con Vincent Van Dyke, quien hizo todo el trabajo prostético y corporal. Vincent me dio partes de cuerpo para que se las pusiera a Emmy, y lo hice en los maniquíes, luego continuamos con la cara y las pruebas y luego la creación de cientos de looks para recrear los icónicos espectaculares publicitarios, portadas de revistas, portadas de discos, fotos, todo. Y de pronto me encontré haciendo el diseño para todos los personajes, Rec, Danny, Wendy, Harold. Llegamos a trabajar con buen ritmo y de repente llega Covid, el encierro y justo en medio teníamos un gran día de escenas que simplemente se cancelaron. Tengo que decir, que el tener este lugar durante todo el rodaje, donde todo era rosa intenso, increíblemente hermoso, inspirador, y brillante, ayudó para superar el encierro. Emmy y yo nos mandábamos mensajes y compartimos muchas ideas. Cuando regresamos el rodaje nuevamente, fue aún más divertido, porque realmente tuve tiempo para pensar y saber exactamente lo que quería. Para mí se trataba de abrazar la visión de Angelyne y su mundo de glamour, brillo y alegría, porque de eso se trata Angelyne.”