Pentimento: Diseño nacional ético y sostenible

Un pentimento, traducido a español como “arrepentimiento”, es toda aquella alteración o corrección en un cuadro, dibujo u obra de arte sobre la idea original del autor, es decir, el artista crea una nueva obra de arte sobre la anterior.

Este concepto no es la única inspiración que la diseñadora Paula Cerdas toma del arte. Según cuenta, desde pequeña le encantaba dibujar, pintar y coser. Hoy en día, es la propietaria de Pentimento, una marca de diseño nacional de moda sostenible, con la cual da vida a nuevas prendas a partir de telas y materias primas reutilizables.

Paula es originaria de Cartago, tiene 23 años y es graduada de la carrera de diseño de modas. Inició su marca en el 2020 con el objetivo de crear prendas “street wear” que se caracterizaran por ser casuales pero con un aspecto elegante, utilizando telas como la mezclilla, el algodón y el cuero para crear blusas, sacos, pantalones y vestidos, entre otras prendas.

Paula Cerdas, directora creativa de la marca de diseño nacional Pentimento

“Empecé con retazos de tela que tenía que me habían sobrado de la universidad. Me tenía que deshacer de ellps pero como eran muy pequeños no podía trabajar una pieza completa. Entonces decidí inventar unos moldes y patrones que me permitieran fragmentarlos para poder sacar mayor provecho a la tela. Desde que vi que funcionó comencé a hacerlo con ropa que ya no usaba y pasé de usar retazos que ya no tenían uso a desarmar piezas y hacer otras totalmente nuevas; y así fue como nació Pentimento”, comenta la diseñadora.

La marca hizo su debut en el Costa Rica Fashion Week del 2021 y desde ese entonces ha mantenido el upcycling y la sostenibilidad como sus pilares. Esta tendencia consiste en aprovechar productos, residuos o materiales de desecho con el objetivo de fabricar nuevos productos o materiales de mayor calidad. Sin embargo, la diseñadora no solamente crea nuevas prendas a base de otras, sino que también las interviene con pinturas o estampados para lograr nuevas texturas, colores y acabados.

Fotografía: Ignacio Campos, Prendas: Pentimento, Modelo: Elena Cocucci, Maquillaje y Peinado: Hanna Fernández

Paula crea piezas para que las personas “que se sienten empoderadas y que buscan destacar a la hora de vestir”, a la vez que mantienen una conciencia ambiental. Su inspiración nace de obras artísticas así como de la arquitectura. “Cuando empiezo una colección y tengo una temática clara empiezo a retratar con fotos, veo obras de arte, pinturas y busco la forma de replicar esos acabados en la tela con distintas telas. Me inspiro mucho en el arte abstracto y sus figuras orgánicas, que me permiten extraerlas y pasar a ser piezas y acabados”, explica la diseñadora sobre su proceso creativo.

Algunos de sus referentes internacionales son las marcas Off-White y Jacquemus, de las cuales toma como referencia la simpleza de sus prendas, que a su vez reflejan modernidad y una imagen fresca. A pesar de que la mayoría de sus piezas son dirigidas a mujeres, Paula especifica que no diseña pensando en que las prendas deben usarse por una persona en específico. “Siento que las prendas son para cualquier persona que las quiera usar, sin importar su género o edad”.

Fotografía: Ignacio Campos, Prendas: Pentimento, Modelo: Debbie Mahoney, Maquillaje y Peinado: Hanna Fernández

Pentimento busca ser sostenible desde el proceso de creación de la pieza hasta el empaque y distribución. Cada prenda es confeccionada en el taller de manera ética y amigable con el medio ambiente. La materia prima son telas de prendas que ya no se utilizan así como algunas otras de fibra natural y biodegradables. Asimismo, utilizan tintes que no contaminan el agua y se genera un mínimo de residuos ya que se aprovechan al máximo cada una de las telas. El empaque es 100% reciclable y no utilizan mensajería privada para reducir las emisiones de carbono.

Además, Pentimento ofrece un servicio personalizado para cada uno de sus clientes, creando piezas a la medida, con diseños y estampados personalizados e incluso utilizando otras prendas de sus clientes como jackets y pantalones para dar vida a nuevas piezas. “Buscamos que las piezas sean de varios rangos de precio y accesibles. Para mí es importante que las personas puedan adquirir diseño nacional, a la vez que ayudan al medio ambiente”, explica la diseñadora.

Fotografía: Ignacio Campos, Prendas: Pentimento, Modelo: Jimmy Xiao, Maquillaje y Peinado: Hanna Fernández

El trabajo de Paula fue reconocido en la última edición del Costa Rica Fashion Week, tras haber sido premiada con una beca en el Instituto Marangoni en Miami para un curso sobre emprendimiento y liderazgo de moda. Asimismo, ha sido parte de publicaciones en revistas como Fashion United y Vogue México. Recientemente, realizó una colaboración con la marca de diseño nacional Nnia en la cual se crearon piezas fusionando el concepto de ambas marcas. A futuro, Paula busca seguir ampliando el negocio de la marca y aumentar su capacidad de producción, sin dejar de lado el enfoque sostenible. Asimismo, implementar nuevas técnicas, colores y telas; posicionarse más a nivel nacional e incursionar en el mercado masculino.