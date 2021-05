Para ella, dejar de preocuparse por la imagen física ha sido sinónimo de bienestar “Desde que adopté la neutralidad corporal, ya no paso controlando mi peso, ni me involucro con este tema profundamente perturbador para mí. Me he vuelto más exitosa. Tengo mejores amistades, más profundas y significativas. Soy una mejor novia. Estoy mejor en mi trabajo. Ahora tengo energía. Me siento agradecida por lo que tengo, porque dejé de sentirme enojada con mi cuerpo”, relata.