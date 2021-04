En la década de los 70, las zapatillas Converse o Keds, indistintamente, fueron adoptadas por bandas punk como Sex Pistols y The Ramones. Cuando le preguntaron a Tommy Ramone, baterista de The Ramones, quién era Chuck Taylor, respondió: “Quizás era un entrenador de baloncesto o algo así. No sé. Hizo zapatos baratos”. El diseño ha sido reinterpretado por creadores como Comme des Garçons, Givenchy y Maison Margiela.