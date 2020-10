“Empiezo a jugar con los diferentes materiales y a engarzarlos (unirlos) de diferente forma. Este es el proceso creativo, disfruto mucho de esta etapa, poner, quitar, cambiar…. Generalmente trabajo en el diseño del collar primero, posteriormente en los aretes y brazalete que completan el set. Antes de terminarlo me lo coloco en el cuello y me veo en el espejo, hago los cambios necesarios hasta que quede totalmente satisfecha. En ese proceso puedo tardar todo un día ya que cambio piedras, tamaños, colores y formas de las perlas. Cuando me encanta, cuando me enamora el diseño, lo empiezo a producir.”