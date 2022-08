¡Es oficial! H&M abrió sus puertas en Costa Rica

El 20 de agosto se inauguró oficialmente en Multiplaza Escazú H&M Costa Rica, la tienda que llegó al país luego de mucha espera por parte de los ticos trae 2,150 metros cuadrados llenos de moda para grandes, chicos, mujeres, adolescentes… sin dejar de lado las últimas tendencias para la casa, ya que también cuenta con el departamento de H&M Home.

“Fue muy grato y emocionante ver que la gente nos esperaba con tantas ganas. Traer moda y calidad al mejor precio, a una nueva ciudad es siempre un motivo de alegría, pero la acogida que hemos tenido en Costa Rica ha superado todas nuestras expectativas”. — Jaime Sampol, Gerente General de Hola Moda

La apertura contó con actividades de pre-apertura que lideraron la agenda el sábado 20 de agosto entre las que resaltaron: premiación a los primeros en llegar a la fila, el tradicional baile del staff de ventas y el corte de cinta por parte de Nairn Paterson, director Global de Franquicias de H&M, Jaime Sampol, Gerente General de Hola Moda, Daniela Gómez, Gerente de Tienda y Marisol Fernández, Gerente País de H&M Costa Rica, además previo a esto realizó una fiesta privada con algunos medios de comunicación e influencers.

Según la empresaria Leonora Jiménez, esta apertura representa un mensaje claro sobre el valor que tiene el mercado costarricense en la industria de la moda, algo que traerá oxígeno a diversos encadenamientos, además de un premio a los fans ticos que llevan años esperando a la marca.

(Mayela Lopez)

“Para mi fue un honor poder tener el privilegio de ver la nueva tienda H&M en Costa Rica y ser una de las primeras en experimentar el espacio. Es una de mis marcas favoritas porque aporta al planeta y trasciende en la diversidad de género, talla, cultura. Amo que normalicen lo que hoy es día es apreciar y aceptar la diversidad entre nosotros. Soy fan de su colección sostenible y me emociona mucho que ahora la tengamos disponible acá en el país”, dijo Marcy Yu, una de las influencers invitadas al evento.

Aunado a esto la influencer Jessica Rodríguez recalcó, “ser de las primeras personas en visitar H&M Costa Rica me generó mucha ilusión y alegría, es una tienda que he visitado en otros países y me encanta la variedad de tallas y estilos que tienen ahora en Costa Rica. Me parece justo y necesario, muchas personas batallamos día tras día con encontrar moda en tallas grandes y que H&M venga con estas opciones nos facilita muchísimo.

La marca llegó al suelo tico a generar cerca de 79 empleos, mejorando así la economía nacional y logrando bajar un poco las tasas de desempleo.

Sostenibilidad

H&M no solo trajo su propuesta de moda “tradicional”, sino que entre sus colecciones presentaron también sus políticas de sostenibilidad, de las cuales resaltan tener acceso a la moda y el diseño sostenible, hoy, mañana y para las generaciones venideras. Por eso, la marca busca constantemente materiales y procesos innovadores que puedan hacer que sus productos sean más sostenibles.

El objetivo es usar solo materiales reciclados y otros de fuentes sostenibles para 2030. Actualmente, el 64,5% de lo que usa el grupo para hacer las prendas son materiales orgánicos, reciclados u otros sostenibles en uso total.

(Mayela Lopez)

“Queremos ampliar nuestra oferta de opciones más sostenibles y así poder llegar a más y más personas, escalar los materiales y finalmente generar más demanda. Trabajamos la sostenibilidad desde varios puntos de vista. El climático, el ambiental y social y los aplicamos todos bajo el concepto de la circularidad. Esto implica diseños más duraderos en el tiempo, elecciones de materias primas más sostenibles recicladas u orgánicas, elección de proveedores que cumplan con un menor consumo de energía y un trato digno a sus trabajadores y por último poder dar opciones a nuestros clientes para dar una segunda vida a su ropa o reciclaje de esta”, dijo Pascal Brun, Global Sustainability Manager H&M.

De momento la marca está contenta son su apertura en Costa Rica y promete que sus precios serán los mismos de Estados Unidos más IVA.