Estilo personal: De vez en cuando aparecen nuevas tendencias de decoración con numerosas sugerencias de combinaciones de artículos de decoración, organización de espacios, etc. En esta ecuación, el estilo personal es una variable que influye directamente en el resultado final del proyecto. Al contrario de lo que dicen algunas personas, seguir las tendencias y dejar de lado la decisión de elegir lo que le gusta o no le gusta, no es una buena idea. El mejor consejo es contar con la orientación profesional de arquitectos, interioristas y demás especialistas disponibles en el mercado, debidamente capacitados para dirigir las mejores opciones estéticas y funcionales para su proyecto.