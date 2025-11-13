MDP by Medipiel: del cuidado dermatológico a un manifiesto de bienestar integral

Medipiel, reconocida en Costa Rica por su enfoque dermatológico y su pasión por el cuidado de la piel, evoluciona y se transforma en MDP by Medipiel. Una nueva etapa que invita a mirar el bienestar desde una perspectiva más amplia, integrando el cuidado, la belleza y el amor propio en cada elección.

Esta transformación va más allá de un cambio de nombre. MDP by Medipiel amplía su universo con nuevas categorías —skincare, haircare, make up y fragrancias— y se consolida como una marca que impulsa el bienestar para toda la familia.

Un evento para celebrar la belleza en todas sus formas

El pasado 28 de octubre, la marca celebró su relanzamiento con un evento inolvidable en Estancia Novillo, Escazú, donde 10 influencers vivieron una jornada de experiencias diseñadas para inspirar y conectar con el autocuidado.

El recorrido comenzó con una “Experiencia Michelin” de Sensilis, una degustación sensorial de skincare que demostró que cuidar la piel también puede ser un acto de placer.

Luego, Bioderma invitó a disfrutar del sol con responsabilidad, recordando la importancia de la fotoprotección diaria. Durante el almuerzo, Sesderma ofreció un espacio de conversación íntima junto a la Dra. Ángela Vargas, presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Patología Vulvar, quien habló sobre el cuidado femenino con naturalidad y cercanía.

Por la tarde, la atención se centró en el cabello con Biotop y Kérastase, donde las invitadas descubrieron los secretos para un cabello saludable y posaron en una sesión de fotos con su producto favorito.

El cierre del evento fue pura emoción: una experiencia sensorial con “La Bomba” de Carolina Herrera, que invitó a cada una a descubrir su “scent to self”, ese aroma que refleja la esencia, la libertad y la autenticidad de cada mujer.

Así culminó un día lleno de inspiración, detalles y momentos inolvidables, donde las invitadas se llevaron no solo regalos de las marcas aliadas, sino también una nueva mirada hacia el bienestar personal.

Bienestar en cada rincón de Costa Rica

Con tan solo un año de presencia en Costa Rica, MDP by Medipiel ha logrado consolidarse como una de las propuestas más innovadoras del sector, con presencia en 10 de los principales centros comerciales del país: Multiplaza Escazú, Multiplaza Curridabat, Plaza Los Laureles, Ciudad del Este, Paseo Metrópoli, City Mall, Oxígeno, Lincoln Plaza, Expreso Desamparados y Plaza Coco en Guanacaste.

El plan de expansión continúa, y antes de finalizar el año la marca proyecta nuevas aperturas en Santa Ana (City Place) y en Puntarenas (Jacó), reforzando así su compromiso de acercar la dermocosmética profesional y el bienestar a más personas en todo el territorio nacional.