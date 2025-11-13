Revista Perfil

MDP by Medipiel: del cuidado dermatológico a un manifiesto de bienestar integral

Medipiel evoluciona a MDP by Medipiel: una marca que mantiene su esencia dermatológica, pero amplía su propuesta con skincare, haircare, make up y fragancias, apostando por el bienestar integral.

Por Emma Hernández
