Revista Perfil

Luis Calvo: un ojo tico que retrata al mundo

Desde Naranjo de Alajuela hasta las páginas de Vogue Italia, el joven fotógrafo ha construido una carrera que combina técnica, sensibilidad y visión internacional.

EscucharEscuchar
Por Olman Castro
Luis Calvo, fotógrafo costarricense
(Luis Calvo/Luis Calvo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
artistas costarricensesfotógrafoLuis Calvofoto editorial

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.