Luis Calvo: un ojo tico que retrata al mundo

Luis Calvo creció en Naranjo de Alajuela, en una casa donde la creatividad estaba en cada rincón. Su madre, diseñadora de modas, lo rodeó desde pequeño de telas, colores y texturas que despertaron en él una sensibilidad artística. Ese ambiente fue su primer contacto con el arte, mucho antes de descubrir en la fotografía el camino que marcaría su vida.

Ese destino se reveló años más tarde, durante un intercambio cultural en Estados Unidos. Con una cámara en mano, Luis descubrió que podía documentar sus experiencias y, al mismo tiempo, conocerse a sí mismo.

Una estancia posterior en Nueva York reforzó lo que ya intuía: la fotografía sería el medio para contar historias con luz y sensibilidad.

De regreso en Costa Rica, inició la licenciatura en Fotografía en la Universidad LCI Veritas. Pronto destacó: se graduó con honores y recibió la beca al mejor promedio académico durante dos años consecutivos. Esa sólida base académica le abrió paso a una trayectoria que hoy lo sitúa como uno de los fotógrafos costarricenses con mayor proyección internacional.

Su lenguaje visual se distingue por la búsqueda de simetría, luz y una profunda conexión emocional.

Entre 2021 y 2024 formó parte de The Aegency, donde se desempeñó como fotógrafo, editor y developer de modelos. Desde ese rol participó en la preparación integral de talentos que luego caminaron pasarelas y protagonizaron campañas de firmas como Dior, Louis Vuitton, Dsquared, Ralph Lauren y Fendi, en coordinación con sus equipos creativos.

Su paso por la agencia le permitió vivir de cerca el pulso de la moda global y aportar una mirada propia a proyectos que trascendieron fronteras.

Su versatilidad lo ha llevado a moverse entre la fotografía editorial, de moda, comercial y documental, siempre con una huella clara. Esa identidad lo condujo a un hito importante: la publicación de su obra en Vogue Italia, un escaparate reservado para pocos.

En su recorrido por escenarios clave de la fotografía internacional, también ha estado cerca de maestros que han retratado a celebridades, líderes políticos y referentes de la moda. Esa cercanía ha nutrido su visión sin apartarlo de su norte: crear con propósito.

Hoy, a sus 28 años, Luis continúa construyendo una carrera con visión global. Desde Costa Rica mantiene la brújula puesta en el mundo, sin perder de vista el compromiso que lo acompaña desde el inicio: capturar con atención, narrar con sensibilidad y crear imágenes que conecten de verdad.