Revista Perfil

Lo que nadie dice sobre la melena y el paso del tiempo

Aunque solemos relacionar el envejecimiento con arrugas y manchas en la piel, el cabello también refleja el paso de los años. ¿Cómo envejece realmente y qué podemos hacer para cuidarlo?

EscucharEscuchar
Por Heilyn Gómez V

Cuando se habla de “signos de la edad”, lo primero que viene a la mente son arrugas y líneas de expresión. No obstante, los expertos en tricología coinciden en que el cabello también sufre transformaciones profundas a medida que cumplimos años.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cabelloenvejecimientobellezasalud
Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.