Revista Perfil

Kattia Montero: el poder de liderar con humanidad

Visionaria, cercana y humana, así es la Country Manager de Mastercard para Costa Rica y Nicaragua, quien ha convertido la tecnología en un puente hacia el desarrollo, abriendo oportunidades para las mujeres y la sociedad en general, fortaleciendo la economía y demostrando que el liderazgo también puede tener propósito.

EscucharEscuchar
Por Heilyn Gómez V
Kattia Montero
Kattia Montero, Country Manager de Mastercard en Costa Rica y Nicaragua. (John Durán/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Kattia MonteroCountry Manager de Mastercard para Costa Rica y NicaraguaMastercardMujeres en tecnología
Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.