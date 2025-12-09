Kattia Montero: el poder de liderar con humanidad

Hablar con Kattia Montero es descubrir a una líder que no necesita elevar la voz para hacer resonar sus ideas. Su estilo combina una visión estratégica con una sensibilidad humana.

Desde su rol como Country Manager de Mastercard en Costa Rica y Nicaragua, ha impulsado proyectos que buscan no solo modernizar la economía, sino abrir espacios reales para poblaciones que históricamente han tenido menos acceso a la tecnología y al desarrollo económico.

Su historia profesional está marcada por un hilo conductor constante: la curiosidad. “Siempre he creído que preguntar es una forma de avanzar”, comenta en la entrevista. Y esa inquietud, mezclada con una energía imparable, la ha llevado a asumir retos crecientes dentro de la industria de la tecnología de pagos, un terreno históricamente rígido donde ella ha logrado instalar una mirada más humana, inclusiva y enfocada en impacto social.

Cronología de una carrera impulsada por propósito

La trayectoria de Kattia no está hecha de saltos accidentales, sino de decisiones conscientes que la llevaron a construir una carrera sólida en un sector complejo. Aunque ella misma reconoce que nunca tuvo “un plan rígido”, sí tuvo claridad en algo: quería aprender, crecer y aportar valor

Kattia Montero (John Durán/John Durán)

Su camino inició en áreas técnicas y administrativas del sector financiero. Desde temprano mostró talento para analizar procesos, entender sistemas y detectar oportunidades de mejora. Su disciplina y capacidad para resolver problemas la llevaron a roles de responsabilidad con rapidez. “Me gustaba entender cómo nacían o surgían las iniciativas”, dice. “Y siempre buscaba maneras de mejorarlas”.

El salto al liderazgo regional

Con los años, asumió posiciones de liderazgo en empresas multinacionales, donde desarrolló competencias clave en transformación digital, desarrollo de negocios y manejo de equipos diversos. Quienes trabajaron con ella en esa etapa coinciden en algo: su estilo de liderazgo ya destacaba. Cercana, exigente, empática y con un enfoque inquebrantable en resultados.

La llegada a Mastercard: tecnología con propósito

Cuando Mastercard le ofreció un rol estratégico, encontró el espacio perfecto para unir sus dos pasiones: la innovación y el impacto social. Desde su llegada, ha liderado proyectos para digitalizar comercios, fortalecer el ecosistema de pagos y promover la inclusión financiera. Pero hay un tema que cruza toda su gestión: las mujeres.

En Mastercard impulsa programas que buscan capacitar, visibilizar y apoyar a emprendedoras, ejecutivas y jóvenes. Para Kattia, el crecimiento de un país pasa necesariamente por el crecimiento de sus mujeres. Y la tecnología —dice ella— es un puente poderoso para acelerar ese cambio.

Costa Rica: un país líder en pagos sin contacto

Una de las afirmaciones más claras de Kattia en la entrevista es que Costa Rica está entre los países más avanzados del mundo en pagos sin contacto. Esta modernización no ocurrió por casualidad; es el resultado de una visión conjunta entre sector público, sector privado y empresas tecnológicas como Mastercard.

Ella explica que hoy más del 90% de las transacciones presenciales en el país se realizan con tecnología contactless, una cifra que ubica a Costa Rica en un grupo élite a nivel global. Para Kattia, este liderazgo no solo acelera la economía, sino que mejora la experiencia cotidiana de miles de personas: pagar rápido, seguro, sin filas y sin complicaciones se convierte en un habilitador de productividad.

“Cuando un país adopta tecnología de manera masiva, se transforma la vida de la gente”, comenta. Esa adopción, dice, demuestra que Costa Rica es un país que confía en la innovación y que está listo para los próximos pasos en digitalización.

Modernizar los medios de pago: un motor para el desarrollo

En la conversación, Kattia detalla cómo la modernización del sistema de pagos tiene un impacto directo en el crecimiento económico. Pasar del efectivo a instrumentos digitales reduce costos para los comercios, contribuye a una mayor formalización, impulsa la trazabilidad financiera y abre la puerta a servicios más sofisticados.

Pero para ella, este impacto es especialmente profundo en poblaciones tradicionalmente excluidas. Cuando un comercio pequeño adopta pagos digitales puede ampliar su clientela, acceder a historiales transaccionales que le permiten optar por créditos y operar de manera más eficiente.

“Modernizar los medios de pago no es solo un tema tecnológico; es un tema de país”, señala. En su visión, un sistema financiero moderno es un ecosistema que brinda más oportunidades para que personas y negocios progresen.

(John Durán/John Durán)

Transporte público: un proyecto país que transforma la movilidad

Uno de los proyectos que Kattia destaca con mayor orgullo es la modernización del transporte público mediante pagos digitales. Mastercard ha acompañado esta transformación, que permite a los usuarios pagar autobús o tren simplemente acercando su tarjeta o dispositivo.

Según explica, esto no solo agiliza los viajes, sino que reduce la dependencia del efectivo, mejora la seguridad y hace más eficiente la operación de las empresas de transporte. Además, facilita que miles de personas —especialmente estudiantes, mujeres trabajadoras y personas adultas mayores— tengan un acceso financiero más práctico y seguro.

Para Kattia, este tipo de iniciativas representan la esencia de su trabajo: tecnología aplicada a la vida real, resolviendo problemas cotidianos y mejorando la movilidad urbana.

(John Durán/John Durán)

Un liderazgo que impulsa ecosistemas completos

Más allá de proyectos específicos, el trabajo de Kattia ha tenido un impacto notable en la creación y fortalecimiento del ecosistema de pagos digitales en Costa Rica y Nicaragua. Desde Mastercard, ha contribuido a conectar bancos, fintechs, comercios, emprendedores y entidades públicas para que el país avance hacia modelos financieros más modernos, inclusivos y sostenibles.

Su filosofía es clara: los avances no se logran solos. Requieren colaboración, visión y capacidad de ejecución. “Los ecosistemas no crecen aislados; crecen cuando todos avanzan al mismo tiempo”, afirma.

Este enfoque colaborativo ha sido clave para fortalecer la infraestructura financiera de ambos países y para consolidar a Costa Rica como un referente regional.

“El liderazgo tiene que ser humano”

Aunque dirige operaciones multinacionales, Kattia no habla desde la rigidez corporativa. Habla desde la experiencia de vida. De haber aprendido a tomar decisiones difíciles, de haberse enfrentado a sectores donde no siempre había mujeres en la mesa, y de haber encontrado fuerzas en la resiliencia.

Para ella, el liderazgo es una responsabilidad que se ejerce desde la coherencia. No basta con dirigir equipos: hay que cultivar confianza, escuchar, formar, inspirar. “El liderazgo tiene que ser humano, o no es liderazgo”, afirma. Y lo demuestra en la práctica diaria, donde procura estar presente para su equipo, conocerlos, entender sus talentos y darles espacio para crecer.

En la entrevista recuerda que una de las lecciones más importantes de su vida vino de su familia: “¡haga las cosas bien!¡siempre!”. Ese consejo todavía guía cada una de sus decisiones.

El impacto de la tecnología: inclusión, crecimiento y oportunidades

Como ejecutiva del sector financiero, Kattia entiende la tecnología no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para transformar vidas. En su visión, la digitalización debe democratizar oportunidades, no profundizar brechas.

Bajo su liderazgo, Mastercard ha desarrollado alianzas para fortalecer el emprendedurismo femenino, programas para digitalizar pequeñas empresas, proyectos educativos para niños jóvenes, programas STEM diseñados especialmente para impulsar la inclusión entre mujeres y jóvenes en comunidades subrepresentadas y esfuerzos de innovación que buscan modernizar el sistema de pagos en la región. “Cuando una mujer emprende con herramientas tecnológicas, su negocio crece, su comunidad cambia y su familia mejora su calidad de vida”, explica.

Esa mirada atraviesa su estrategia: tecnología con inteligencia, pero sobre todo con propósito.

Una ejecutiva que también es hija, amiga, deportista y aprendiz

Para humanizar a una mujer como Kattia hay que entender algo esencial: su vida no está hecha solo de resultados profesionales. Durante la conversación deja claro que sus raíces familiares siguen siendo su brújula. La figura de sus padres, quienes siempre la impulsaron a estudiar y creer en sí misma que le inculcaron la disciplina y los valores, siguen presentes en cada uno de sus logros.

También habla del valor de la vulnerabilidad. Reconoce que no siempre ha sido fácil ocupar roles de liderazgo en entornos exigentes, que ha cometido errores y que las etapas de duda han sido parte del camino. Pero también sostiene que las mujeres deben darse permiso de no ser perfectas, de experimentar, de arriesgarse.

Kattia se describe como alguien que todavía está aprendiendo. “No creo en líderes que ya lo saben todo”, dice. Para ella, la inspiración real viene de estar abierta, de aprender del equipo, de escuchar clientes, de entender nuevas tendencias, de no perder contacto con la realidad.

En su vulnerabilidad el deporte se convirtió en su punto de equilibrio, le gusta el triatlón, una disciplina que le exige tiempo, organización y mucho esfuerzo, por lo que asegura que ha debido de ser respetuosa de sus horarios. “Hago triatlón con mi esposo, que es mi compañero, amigo, mi fan número uno y es quien me impulsa a seguir hacia adelante”.

Su legado

Mirando hacia adelante, Kattia proyecta su parte profesional desde Mastercard, ve una compañía que continúa siendo líder en innovación, inclusión e impacto, conectada con las necesidades del país, comprometida con la inclusión y fuerte en innovación. Reconoce que vienen cambios acelerados: automatización, nuevas plataformas, inteligencia artificial más integrada al día a día. Pero su mirada no es de temor, sino de oportunidad.

Su meta es que Costa Rica y Nicaragua sigan promoviendo ecosistemas financieros donde la digitalización genere nuevas fuentes de empleo y crecimiento económico. Y su papel, desde la empresa, será garantizar que las mujeres estén en el centro de esa transformación.

Desde su parte más personal le gustaría que su legado sea el de ayudar siempre, que la recuerden por ser una mujer que siempre buscó impulsar a otras, positiva y empática.

(John Durán/John Durán)

Las 5 claves del liderazgo de Kattia Montero 1. Liderar desde la coherencia Para Kattia, la integridad es el fundamento de cualquier rol directivo. Cree profundamente en la importancia de “hacer las cosas bien siempre”. Su liderazgo se sostiene en la congruencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. 2. La curiosidad como motor Su carrera está marcada por el impulso constante de aprender. Kattia considera que un líder no puede estancarse: debe preguntarse, investigar, abrirse a nuevas tendencias y desafiar sus propias ideas. La curiosidad —dice ella— permite ver oportunidades donde otros solo ven incertidumbre. 3. Tecnología con propósito humano Aunque trabaja en una de las compañías tecnológicas más grandes del mundo, su enfoque no es frío ni técnico. Kattia entiende la innovación como una herramienta para cerrar brechas, impulsar negocios y mejorar la vida de las personas. Para ella, la digitalización solo cobra sentido cuando democratiza oportunidades. 4. Construir equipos fuertes y empoderados Kattia apuesta por un liderazgo colaborativo y cercano. Cree en formar equipos capaces, diversos y con espacio para crecer. Escucha, guía, exige, pero también acompaña. Fomenta un ambiente donde cada persona puede aportar desde sus talentos y sentirse parte de una misión mayor. 5. Impulsar a las mujeres: parte de su visión de futuro Una de sus convicciones más profundas es que el crecimiento económico depende del crecimiento de las mujeres. Por eso promueve programas, alianzas e iniciativas que fortalezcan el emprendimiento femenino, la educación tecnológica y el acceso equitativo a oportunidades. Para Kattia, invertir en mujeres es invertir en desarrollo.

(John Durán/John Durán)