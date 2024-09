Karla Blanco: La tica que marca el camino hacia el liderazgo de miles a nivel global

La historia de Karla Blanco inicia como muchas otras; trabajó por un largo periodo en una empresa donde creció profesionalmente, incluso esta compañía le dio la oportunidad de trasladarse a Estados Unidos en un nuevo puesto; gozó de estabilidad por un buen tiempo, sin embargo, estando allá quedó sin trabajo.

La posibilidad de regresar estaba ahí, pero ella prefirió dar un giro a su vida, trabajar duro, abrirse camino en otro tipo de industria, se convirtió en escritora, conferencista y coach en materia de liderazgo profesional, se capacitó con los mejores, empezó a estudiar el comportamiento humano y su esfuerzo empezó a dar frutos… Karla se convirtió en un referente en temas relacionados con el crecimiento personal y liderazgo profesional.

Su libro “Expande Tu Potencial” se convirtió en Best Seller, ella se convirtió en coach, conferencista internacional e instructora de liderazgo de “The John Maxwell Team”. Es líder en una corporación global del Fortune 100; además, encabeza una alianza en la industria tecnológica para acelerar los resultados y el impacto de la diversidad, equidad e inclusión.

Como parte de los diferentes roles en su carrera ha liderado equipos que manejan relaciones gubernamentales, responsabilidad social corporativa, manejo de prensa, relaciones comunitarias y programas de impacto social.

Es “fellow” de organizaciones como el Aspen Institute y la Iniciativa de Líderes de América Central, “fellow” se refiere a una distinción que se otorga a personas seleccionados por sus logros, liderazgo y potencial de impacto en sus respectivos campos.

Está comprometida en esfuerzos para involucrar a las mujeres en la ciencia y la tecnología, creando conciencia sobre la importancia de educar a las niñas y mujeres para impulsar el mejoramiento económico. Debido a su liderazgo, el capítulo de Voces Vitales en Costa Rica lanzó su primer grupo de mentores del género masculino a nivel mundial para apoyar la diversidad e inclusión.

En el 2018 la iniciativa ciudadana, Costa Rica Azul, reconoció a Karla como una de las costarricenses que reinventaron el futuro gracias a su libro y a sus gestiones en pro del empoderamiento y la capacidad de los seres humanos para reinventarnos positivamente. Por si fuera poco, en 2022 recibió tres importantes reconocimientos: Mujer Excepcional de Excelencia por el Women Economic Forum, Costa Rica; Mujer Líder en Latinoamérica por la Universidad Continental de México y Líder de la Industria por la PBWC en Estados Unidos de América.

Ha sido miembro de Juntas Directivas como La Cámara de Industrias de Costa Rica, La Asociación de Empresas de Zonas Francas y La Asociación de Empresarios para el Desarrollo.

Y, estos son solo algunos de los logros recientes, porque hay muchos más, pero ¿cuál ha sido la clave para tener esos reconocimientos?

Al conversar con ella, rápidamente una se da cuenta que está frente a una mujer muy positiva, con una visión clara, enfocada y trabajadora, a la que además, la esperanza y la curiosidad no la abandonan en su día a día, porque su vida tampoco ha sido sencilla.

Karla ha pasado y liderado diferentes procesos de reestructuración a lo largo de su carrera y en varios momentos ha debido reestructurar su vida, y, parte de esas pruebas las comentó en la siguiente entrevista.

¿Qué la motivó a hacer la transición de Costa Rica a Estados Unidos, y cómo ha influido esa experiencia en su desarrollo profesional?

Me motivó la posibilidad de tener una posición con responsabilidad global, cubriendo más de 50 países y llevando un programa de impacto social a esos países. Años antes de tomar la decisión, mi hijo y yo habíamos trabajado en el plan de la próxima década. Sabíamos que esa era una oportunidad de desarrollo para ambos. Ambos somos personas diferentes. Hemos crecido muchísimo y continuamos expandiendo nuestro potencial.

Por motivos de negocio yo viajaba frecuentemente a Estados Unidos y pensaba que conocía muy bien la cultura y que el acomodo iba a ser muy sencillo. Sin embargo, no esperaba que a finales del año en que llegamos, cerraron el grupo global al que pertenecía. Perdí mi trabajo y me tocó re aprender, una cosa era que trabajando desde Costa Rica, mis jefes conocieran mis resultados y otra muy distinta, arrancar de cero la búsqueda de empleo. Cuando llegué cometí el error de no fortalecer mi red de contactos. Me enfoque al proyecto 100%. Por suerte, una tica me tendió la mano y me conectó con su red de contactos. Otra ex compañera que conocía la calidad de mi trabajo me conectó con otro líder para que me considerara en la entrevista de un puesto, que finalmente obtuve.

Fue una temporada de mucho estrés. Mi hijo ya estaba en el equipo de ciclismo de montaña de su colegio, tenía nuevos amigos y no quería regresar. Yo le prometí que iba a hacer lo posible por conseguir otro empleo y fue un gran alivio cuando me confirmaron el nuevo puesto.

Al tiempo que buscaba trabajo, también creaba herramientas para mis mentees (aprendiz o persona que inicia su carrera) de América Latina, con la intención de plasmar mis aprendizajes. El tiempo que tenía era limitado pero estaba muy comprometida con el desarrollo continuo de ellas.

La oportunidad del libro llamó a mi puerta y salté a ella sin saber lo maravilloso que sería el viaje, tocando miles de vidas alrededor del mundo. El libro y sus enseñanzas llegó a países como India, Malasia, México, Estados Unidos, España, Australia, Colombia, Costa Rica, Brasil, Chile, Puerto Rico y muchos otros.

En su libro “Expande Tu Potencial”, habla sobre la importancia de ser el director ejecutivo de su propia vida y carrera. ¿Cómo define ese rol y qué implica asumirlo plenamente?

Ser el CEO o director ejecutivo de nuestra vida y carrera profesional significa liderar la empresa más importante que tenemos a nuestro paso por el planeta. Significa asumir responsabilidad radical y vivir de forma intencional. No dejar que el azar defina nuestro destino. La vida es bella en su propia complejidad. Cuando definimos nuestro propósito y un plan para lograrlo, le damos dirección a nuestro cerebro y empezamos a identificar o crear oportunidades. Ser el CEO de nuestra vida es la diferencia entre sobrevivir o prosperar.

¿Cuál considera que es el mayor obstáculo para que las personas alcancen su potencial profesional, y cómo pueden superarlo?

El mayor obstáculo son nuestras creencias limitantes. No darnos cuenta o no darnos el permiso de explorar las oportunidades infinitas que la vida nos presenta por estar atados a juzgar desde los aprendizajes. Vemos el mundo a través de los lentes de las personas con quienes crecimos. Aprendimos de ellos todo, las cosas buenas y no tanto. Hacer un alto en el camino, autoevaluarnos y entender que quienes somos hoy no necesariamente nos va a llevar a lograr lo que aspiramos. Nuestra mejor versión la construimos nosotros mismos.

¿Qué prácticas diarias o hábitos ha encontrado más efectivos para mantener la motivación?

Con la aceleración que vivimos actualmente, requerimos ser muy disciplinados para lograr ese equilibrio y bienestar. Mi mejor amigo es el calendario. Cuando llevé el curso del Octavo Hábito de Steven Covey y me sugirieron que en calendario tenía que tener hasta las actividades de mi hijo, me pareció extraño, pensé: ¿Cómo voy a poner en calendario a la persona más importante de mi vida? Lo hice. Eso tuvo un efecto secundario muy positivo, me di cuenta del tiempo que realmente invertía en él. Como madre trabajadora en ocasiones me atacaba el síndrome del impostor, sintiendo que no estaba haciendo lo suficiente por las múltiples responsabilidades que tenía. Cuando logré ver todo en el calendario sentí gran tranquilidad. Les recomiendo poner todo en calendario, porque eso nos ayuda a tener una buena administración del tiempo. Ojalá sea un calendario familiar para que todos puedan visualizar las actividades de cada uno y que puedan hacer planes juntos.

Vivir intencionalmente es crítico para no dejarse llevar por un sin fin de demandas de todos los que nos rodean olvidándonos de nosotras mismas y pagando posteriormente la cuenta… con lo más valioso que tenemos, la salud. Yo practico meditación en la mañana y en la noche. Hago ejercicios de respiración profunda. Me aseguro de hacer algún ejercicio físico al menos 3 veces por semana, lo ideal es hacerlo a diario. En época de invierno amo caminar cerca de los lagos porque me genera paz. Llamo a mis papás a diario. Tengo contacto frecuente con mis hermanos y dos tías en particular. Me aseguro de ver a mis amigos en fin de semana y todas las semanas me comunico con ellos. Tengo varios grupos y voy alternando para seguir fortaleciendo esas relaciones que son tan importantes para nuestro bienestar.

Disfruto mucho leer o escuchar libros. Soy aprendiz de por vida, así es que me encontrarán siempre llevando cursos distintos para seguir creciendo.

Tengo una enfermedad autoinmune que me ha ayudado a ser muy consciente de en qué “engancho”, sé que el estrés me genera cortisol. Eso me provoca inflamación y dolor. Entonces, elijo muy bien qué actividades realizo y con quienes paso mi tiempo. Procuro alternar espacios que me dan paz con espacios que sé que me consumen mucha energía.

¿Cómo ve el papel del liderazgo en la construcción de una carrera exitosa y en el impacto positivo en el entorno profesional?

El liderazgo es una gran responsabilidad. Debemos entender que podemos impactar positiva o negativamente la trayectoria de las personas que trabajan a nuestro alrededor. A mí me llena el corazón conocer las historias de impacto que tienen las personas que trabajan conmigo. Verlas crecer y volar es una gran inspiración. Yo estoy comprometida con el potencial humano. Eso significa que como líder asumo también el rol de coach dándoles y pidiéndoles retroalimentación con la intención de que todos crezcamos juntos. Un ejemplo de ese impacto es la líder que me dio la oportunidad del puesto de alcance global que me llevó a Estados Unidos. Por otro lado, también tuve una jefa que en algún momento me invitó a que no aplicara a un puesto en particular porque ella ya tenía identificado el candidato que quería. Sin embargo, su jefe me invitó a aplicar y el puesto me lo dieron a mí. Eso pudo haber cambiado mi trayectoria.

El mejor legado se construye cuando entendemos que somos un proyecto en construcción, invertimos en entendernos y crecer continuamente para seguir evolucionando y aportando mayor valor.

Como madre mi mejor legado al planeta es el hombre responsable, caballeroso, y buen ciudadano que es mi hijo Andrés. Los libros que he escrito y los programas que he desarrollado son también parte de ese legado. Sin embargo, reflexionando, creo que a nuestro paso vamos dejando impacto en las personas que nos acompañan en el viaje de la vida y así vamos entretejiendo un legado conjunto. Muchas veces pensamos en legado como algo gigante y en realidad, si nos comprometemos a ser mejores cada día, viviendo intencionalmente, construimos ese gran legado para quienes nos rodean, impactando positivamente a nuestra familia, amigos, comunidad, país y el mundo.

¿Qué consejo le daría a alguien que está comenzando su carrera y busca desarrollar su potencial al máximo? ¿Y a una persona que sabe que necesita hacer un cambio pero que no tiene idea de cómo lograrlo?

A ambos les diría que descubran o aclaren su propósito. Que hagan su plan general para la próxima década, preguntándose, dónde me veo en 10 años, a donde tengo que estar en 5 años para encaminarme a donde quiero llegar y, cuáles son 3 acciones específicas que puedo tomar el próximo año para avanzar.

Al que está comenzando su carrera: construya relaciones de valor. Identifique líderes que admira, pídales que sean sus mentores. Prepárese para las reuniones. Ejercite su voz. Observen el comportamiento de los líderes que admira. Rodéese de personas que han construido un camino exitoso. No se enganchen en el chisme o en la queja, la vida es muy corta para perder el tiempo en eso. Utilice su tiempo sabiamente. De siempre lo mejor de usted y pida ayuda. No somos súper humanos, estamos aquí para apoyarnos los unos a los otros.

Para la persona que quiere el cambio: una vez que tiene claro su propósito y claridad de dónde quiere llegar es vital que tome acción. Active su red de contactos. Identifique puestos que le gustarían y contacte profesionales que los están ejerciendo, pídales 15 minutos de su tiempo para que le compartan sobre el puesto y cómo llegaron ahí. Sea intencional, practique cómo se va a presentar y pida perspectiva. Es importante prepararse para tener conversaciones productivas.

Preguntas para definir propósito:

¿Quién soy?

¿Cuáles son mis talentos únicos e irrepetibles?

¿A quién puedo ayudar con esos talentos?

¿Cuál es el problema que esa persona tiene?

¿Cómo se va a ver la vida de esa persona una vez que utilice mis talentos únicos?

¿Cómo me presento?

Este es un ejercicio para escribir una introducción concreta, cuando contactamos a alguien y queremos tenerlo en nuestra Junta de Asesores como mentor, coach o patrocinador.

Mi nombre es ________ he trabajado en durante más de _______ años. Mi pasión es __________ (agregar pasión y fortalezas) para _____________ (compartir el impacto que desea crear, que quiere lograr?), ya que pude __________________ (compartir algunos de sus resultados anteriores, números e indicadores de mejora crea un mayor impacto en el mensaje) . Aspiro a ___________.

No te olvides de compartir tus aspiraciones, no sabes si la persona con quien estás hablando te puede conectar con tu siguiente oportunidad.

Procura ser breve mostrando respeto del tiempo de los demás. Asegúrate de compartir tu impacto y aspiración. El mensaje debe ajustarse según la audiencia.

1/5/10: el plan de tu próxima década

El 1/5/10 es un proceso para definir metas de vida y de carrera profesional. Temprano en su carrera entendió que si no tomaba las riendas de mi camino, contribuiría a las metas de alguien más y no necesariamente a lo que ella quería. En 2012 decidió poner manos a la obra definiendo qué quería en los próximos 10 años, dónde tendría que estar en 5 años para cumplir sus metas del año 10 y qué tendría que hacer durante 2012 para acelerar los resultados.

Definí que para el año 10 (2022) quería vivir una experiencia internacional con un puesto de impacto global, al año 5 tendría que vivir una experiencia regional que me permitiera saltar a la global y en el siguiente año decidí compartirle a mi jefe mis aspiraciones. Le ofrecí cubrirlo en reuniones y ayudarlo en diferentes proyectos regionales.

En 2012 dirigía un equipo que cubría Costa Rica y América Central, y como parte de las oportunidades que identifiqué le ofrecí a mi jefe regional implementar el ejercicio del 1/5/10 con todo el equipo. Eso me ayudó a entender cuáles eran las aspiraciones y retos del equipo. Establecimos planes de carrera y desarrollo para cada miembro del equipo, y este proceso me ayudó a fortalecer mi red regional.

Durante ese año, no tuve ninguna oportunidad de rotación, ya que tuve que concentrarme en mi trabajo en Costa Rica / Centroamérica debido a una gran reestructuración que comenzó a gestarse durante 2013 (año 2) y que requirió su ejecución total en 2014 (año 3). Lo llamaría, período de preparación. Ese período me permitió mostrar mis capacidades y que estaba lista para el siguiente salto profesional.

La oportunidad de rotación llegó en 2014, y durante tres meses cubrí las vacaciones de una persona que tenía un puesto corporativo, de los cuales, 2 meses fue en Arizona y eso me ayudó a expandir mi red negocios corporativa y global.

En 2015 (año 4), obtuve el puesto regional y desarrolle un equipo de alto desempeño para la región, alineándolo con las prioridades corporativas y entregando resultados extraordinarios para la región. En 2016, tuve una nueva oportunidad para participar en el diseño e implementación de un nuevo programa social. Un miembro del equipo regional cubrió mi puesto mientras me concentraba en el proyecto. En marzo de 2017, apliqué y obtuve el puesto de gerente de escalación global de ese programa y me trasladé a Estados Unidos.

Cuando defines lo que estás dispuesto a hacer y lo que no, le das dirección a tu cerebro y ese enfoque te lleva a través de un proceso de hacer las cosas incluso antes de que las hayas planeado.

La migración me llevó no solo a expandir mi potencial sino también el de miles de personas alrededor del mundo. Me siento muy honrada por las oportunidades que la vida me ha dado y orgullosa de las que yo misma he construido.

¿Cómo ve el futuro del desarrollo profesional en un mundo cada vez más digital y globalizado, y qué habilidades considera esenciales para el éxito en las próximas décadas?

Este es un tema que me apasiona. Tengo una charla TEDx al respecto, se llama Súper Humanos, el concepto es apoyarnos en la tecnología para expandir nuestro potencial. El Foro Económico Mundial compartía las habilidades del futuro cada 10 años, con la llegada de la pandemia las actualizó en Octubre de ese año pero para los próximos 5 años. Eso nos habla de la velocidad que nos impone el mundo cada vez más digitalizado y globalizado, lo cual, hace más necesario que vivamos intencionalmente.

Las habilidades del futuro seguirán estando enfocadas en liderazgo, habilidades sociales, habilidades tecnológicas, carreras de ciencia, ingeniería, y tecnología para resolver los problemas cada vez más complejos de la humanidad. Cada vez más nos apoyamos en la tecnología y cada vez las habilidades de interrelación humana se vuelven más críticas. Debemos aprender a colaborar con la inteligencia artificial para expandir nuestras habilidades humanas. Los profesionales y humanos en general, debemos ser flexibles, fortalecer la resiliencia, enfocarnos en el bienestar incluyendo la salud mental, porque las crisis globales se han intensificado también. El aprendizaje es continuo y tenemos acceso a mucho conocimiento. Debemos aprender a priorizar y discernir en qué invertimos nuestro tiempo. Yo apunto a vivir por diseño, con flexibilidad porque sabemos que nada está escrito en piedra pero cuando diseñamos la vida que queremos vivir se nos hace más sencillo tomar decisiones y le damos enfoque a nuestro cerebro.

Yo aspiro a vivir en un mundo en el que nadie se quede atrás, que podamos continuar evolucionando de forma consciente e intencional, ayudándonos los unos a los otros.

¿Qué mensaje final te gustaría compartir con nuestros lectores sobre cómo construir una carrera significativa y alcanzar el éxito personal y profesional?

Debemos invertir tiempo y energía en nuestro aprendizaje continuo para seguir evolucionando y aportando valor a nuestro entorno, empezando por nosotros mismos. Mi invitación es a autoliderarnos, quitándonos de nuestro propio camino para poder avanzar y concretar sueños. La conquista más grande es conquistarnos a nosotros mismos. Requerimos disciplina y construir redes que nos apoyen en ese crecimiento. ¡No estamos solos y el mundo nos necesita!

Karla aspira y contribuye, a que el ser humano viva de forma consciente e intencional, expandiendo su potencial para crear un camino de valor y significancia, impactando su entorno, la comunidad, el país y el planeta de forma positiva.

Como autora del Best Seller “Expande Tu Potencial”, Karla Blanco ofrece un enfoque único para la construcción de una carrera significativa. Publicado en inglés en 2018 y en español en 2021, el libro ha llegado a lectores en diversos países, proporcionando herramientas prácticas para superar obstáculos y maximizar el potencial. Blanco utiliza su experiencia personal y profesional para guiar a los lectores a través de un proceso de autodescubrimiento y crecimiento.

Su libro Expande Tu Potencial no solo ha sido un éxito de ventas, sino también una fuente de inspiración y guía para quienes buscan alcanzar su mejor versión profesional y personal.

Con un impacto que se extiende desde el ámbito corporativo hasta el literario, Blanco continúa motivando y empoderando a personas alrededor del mundo. Su historia es un testimonio de cómo la dedicación y la pasión pueden transformar no solo una carrera, sino también la vida de quienes la rodean.