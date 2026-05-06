Revista Perfil

Jana de Oliveira: la tatuadora que convirtió la piel en estilo, memoria y una forma de habitar el cuerpo

Desde las tardes de pintura con su abuela hasta liderar un estudio femenino en San José, su historia une arte, moda, redes sociales e identidad en una propuesta que redefine el tatuaje en Costa Rica.

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Por Eduardo Vega
Tatuadora Jana de Oliveira en revista Perfil
(Jose Cordero/José Cordero)







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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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