Hígado graso: el enemigo detrás del cansancio y la inflamación

Esta condición dejó de ser un problema exclusivo de adultos mayores o personas con obesidad: hoy afecta a mujeres jóvenes, activas y aparentemente sanas. ¿Por qué ocurre y cómo puede prevenirlo o revertirlo?

Por Heilyn Gómez V

Fatiga persistente, inflamación abdominal que va y viene, dolor de cabeza frecuente y una sensación de “estar hinchada” sin explicación clara. Aunque para muchas mujeres estos malestares parecen normales —una mezcla entre estrés, hormonas y cansancio—, cada vez más médicos apuntan a un diagnóstico silencioso y en aumento: el hígado graso no alcohólico (HGNA).








Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.

