Revista Perfil

Hierro: un mineral que protege dos vidas

Cuidar los niveles de hierro durante la gestación no solo ayuda a prevenir la anemia. Este mineral también cumple un papel fundamental en el desarrollo cerebral del bebé, especialmente durante los últimos meses del embarazo.

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Por Sharon Barquero

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