Hablemos de belleza: 15 tips para lucir como reinas

La industria de la belleza ha evolucionado con nosotras. Ya no se trata solo de ocultar imperfecciones, sino de realzar lo que nos hace únicas. Cada arruga, cada rizo, cada cicatriz, cada pigmento en nuestra piel cuenta una historia, la nuestra.

Miss Costa Rica 2025, candidatas. (José Cordero/José Cordero)

La belleza ahora se trata de mostrar quiénes somos con orgullo, de celebrar nuestras singularidades y de aprender a cuidar de nuestro cuerpo con amor. Cada producto que usamos y cada ritual de cuidado que adoptamos, no es un acto superficial, sino un gesto profundo de conexión con nosotras mismas.

El autocuidado ha cobrado protagonismo como un reflejo de salud y amor propio. Estas rutinas son una forma de conectar con nuestro cuerpo, de darnos un momento de pausa y atención.

Acá encontrarás recomendaciones de las concursantes de Miss Universe Costa Rica 2025 que este mes competirán por la corona.

Noah Rose Perchich, candidata a Miss Costa Rica 2025. (José Cordero/José Cordero)

✅Noah Rose Perchich

La hidratación es esencial para tu rostro, elige cremas adecuadas a tu tipo de piel que contengan ingredientes como ácido hialurónico y ceramidas. No olvides un buen protector solar. Y para tu cabello es necesario un protector térmico antes de aplicar calor, así previenes la sequedad y las puntas abiertas. Además, complementa tu rutina con mascarillas nutritivas y aceites capilares que aporten hidratación y brillo, y una alimentación equilibrada, rica en antioxidantes y un descanso adecuado son un gran aliado para tu salud.

Nicole Fernández, candidata a Miss Costa Rica 2025. (José Cordero/José Cordero)

✅Nicole Fernández

Siempre he preferido lo natural para los cuidados de belleza. Me gusta utilizar crema de rosas en pequeñas cantidades para hidratar, el bloqueador no puede faltar, y por supuesto, una rutina de skincare que limpie, exfolie e hidrate mi rostro. Para mi cabello, utilizo un liso orgánico con ácido hialurónico que nutre y da brillo. Y no podemos dejar de lado tomar mucha agua y comer saludable, yo tomo agua con sal para mantenerme hidratada.

Génesis Montenegro, candidata a Miss Costa Rica 2025. (José Cordero/José Cordero)

✅Génesis Montenegro

Para mí, el skincare es mucho más que una moda o una rutina de paso: es una forma de decirme “me importo”. El amor propio empieza con pequeños actos, como cuidar tu piel, tomarte unos minutos para ti y tratarte con paciencia, incluso en los días donde no te sientes tan bien frente al espejo. No se trata solo de verte mejor, sino también de sentirte mejor.

Marianlly Alvarado candidata a Miss Costa Rica 2025. (José Cordero/José Cordero)

✅Anlly Alvarado

Los primeros dos pasos clave para tener una piel sana siempre serán: la hidratación y el bloqueador solar. Les comparto un pequeño secreto que siempre me funciona para el cabello o la piel, y es el aceite de coco. Un ingrediente accesible y fácil de utilizar para hidratar, desmaquillar o incluso salvarnos de irritar la piel. Para mí ha sido un excelente “As bajo la manga”.

Daniela Pérez candidata a Miss Costa Rica 2025. (José Cordero/José Cordero)

✅Daniela Pérez

Cuidarme no es una tendencia pasajera, es un legado vivo que me dejaron las mujeres fuertes de mi familia. Desde pequeña aprendí que el bienestar proviene de hábitos simples y constantes, como cuidar la piel, alimentarse bien y vivir en sintonía con la naturaleza. Inspirada por las mujeres de mi familia, mantengo una rutina de cuidado integral. Siento que la verdadera belleza no está en lucir perfecta, sino en vivir con amor y cuidado.

Mariana Morales, Miss Costa Rica 2025. (José Cordero/José Cordero)

✅Mariana Morales

Uno de mis secretos siempre va a ser mantener la piel hidratada, pero no me refiero a cremas, hablo de la suficiente cantidad de agua durante el día. Cuando tu cuerpo está bien hidratado, tu rostro refleja un brillo natural y saludable. Por otro lado, el

protector solar es igual de importante para cuidar tu piel y prevenir manchas, no importa si vas a salir un rato y si está nublado, no te puede faltar.

✅Stefanía Soto

Dormir bien y moverse a diario, aunque sea con una caminata, son mis no negociables. Priorizo una alimentación rica en colágeno y grasas saludables como el caldo de huesos, las semillas de chía, la gelatina sin azúcar y el aguacate. No me puede faltar mi botella de agua, pero también le incluyo electrolitos naturales para una hidratación más completa.

Katherine Bustamante, Miss Costa Rica 2025. (José Cordero/José Cordero)

✅Katherine Bustamante

Mi rutina de belleza se basa en cuidar lo que no se ve: la alimentación, el descanso, y cómo me hablo a mí misma. Para mi piel morena, que amo, uso bloqueador todos los días y aceites naturales para mantener su brillo. Cada noche sin falta hago mi skincare con limpieza, tónico, suero hidratante y crema nutritiva, este ritual me recuerda que merezco cuidarme.

Katherine Bustamante, Miss Costa Rica 2025. (José Cordero/José Cordero)

✅Mahyla Roth

La verdadera belleza comienza con el cuidado interior de nuestra luz interior. Dormir bien, hidratarse y comer balanceado son mis primeros aliados para el cuidado externo. Además, usar bloqueador solar es imprescindible para mantener la piel luminosa y saludable. La clave está en la constancia, más que en el maquillaje.

Allison Leaver , Miss Costa Rica 2025. (José Cordero/José Cordero)

✅Allison Leaver

El cuerpo agradece el agua fría, tanto para el rostro y la piel, como para el cabello. También me parece primordial tomar mucha agua durante el día, yo tomo dos litros diarios y esto me ayuda muchísimo a mantener la salud de mi piel.

Andrea Montero, Miss Costa Rica 2025. (José Cordero/José Cordero)

✅Andrea Montero

Un truco sutil pero de gran impacto para mí es aplicar doble pestaña postiza solamente en la esquina externa del ojo. Esto alarga la mirada y le da un efecto felino y más elegante a la mirada sin recargar el rostro. Un pequeño detalle que transforma la expresión.

Aun así, ningún consejo de belleza es tan poderoso como la confianza; cuando te sentís segura de vos misma, brillas naturalmente.

Carolina On, Miss Costa Rica 2025. (José Cordero/José Cordero)

✅Carolina On

Cuando hablamos de consejos de belleza, el hielo en el rostro no me puede faltar para desinflamar, cerrar poros, y mejorar la textura de la piel cuando aplicamos el maquillaje. En mi rutina está prohibido irme a dormir maquillada, y no podemos olvidar nunca el protector solar. También es importante ingerir frutas verdes como uvas y kiwi, son antioxidantes que ayudan a la regeneración de células.

Natalia González, Miss Costa Rica 2025. (José Cordero/José Cordero)

✅Natalia González

Mi consejo principal sería una rutina de skincare constante, alimentación balanceada y tomar vitaminas. Pero, más allá de eso, el mejor consejo de belleza es cuidar el corazón, los pensamientos y las palabras. Una mente en paz y un alma agradecida se reflejan en la mirada y la sonrisa.

Natalia González, Miss Costa Rica 2025.l (José Cordero/José Cordero)

✅Mónica Solano

El mejor consejo de belleza que puedo dar es para quienes desean mantener su cabello sano y brillante, para lograr esto, lo más importante es la hidratación. Recomiendo hidratarlo al menos una vez por semana. Los resultados son un cabello bello y radiante.

Kristell Ruiz, Miss Costa Rica 2025. (José Cordero/José Cordero)

✅Kristell Ruiz

Amo cuidar mi cabello y mi piel. En skincare, recomiendo el uso de jabón especial para el rostro, agua micelar, crema hidratante y ácido hialurónico. Igual ayuda mucho visitar al dermatólogo al menos una vez al año para conocer tu tipo de piel y obtener consejos personalizados. También, cuido mi cabello evitando el calor excesivo, usando tratamientos y protectores para el calor, y tomando vitaminas. Dedicarte tiempo es una forma de priorizarte y valorarte.