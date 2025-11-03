Revista Perfil

Espumantes en las bodas: el papel protagonista del brindis

Las burbujas expresan efusión, alegría, ligereza: justo lo que se pretende en una boda.

EscucharEscuchar
Por Unión Europea

Presentado por: Unión Europea

BradVoice







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BodasBrindisCavaEspumantesPata Negra

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.