Ellas conquistan fronteras: el poder femenino que se exporta desde Costa Rica

Conozca la historia de mujeres visionarias que decidieron romper estereotipos y llevar sus productos y talentos más allá de nuestras fronteras.

Por Heilyn Gómez y Didier Fernández

Exportar no significa únicamente colocar un producto o servicio en otro país; es también compartir cultura, visión y sueños. En Costa Rica, cada vez más mujeres se atreven a dar ese salto y desafiar las barreras que, durante décadas, limitaron su participación en la economía global. Hoy, ellas narran sus experiencias como exportadoras y protagonistas de un cambio.








