Revista Perfil

Dyana Guillén: liderazgo silencioso detrás de una historia de familia, empresa y fútbol

Durante años su historia ha transcurrido lejos del foco público, pero su liderazgo ha sido clave en la construcción de un proyecto que hoy combina empresa, maternidad y una vida marcada por el fútbol al ser la esposa Pablo Gabas, exjugador de la Liga Deportiva Alajuelense.

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Por Heilyn Gómez V
Dyana Guillén y Pablo Gabas en portada Perfil
(JOHN DURAN/John Durán para revista Perfil)







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Pablo GabasDyana Guillénquien es la esposa de Pablo Gabasfutbolistas
Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.

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