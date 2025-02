Disfrutar la desconexión en un mundo hiperconectado

Vivir pendiente de las redes sociales es una necesidad para muchos. Este fenómeno ha dado lugar al FOMO (Fear of Missing Out), o el “miedo a perderse algo”, una sensación que impulsa a muchas personas a estar constantemente pendientes de lo que ocurre a su alrededor. Sin embargo, en contraposición, ha surgido un movimiento que invita a la desconexión consciente y al disfrute de lo simple: el JOMO (Joy of Missing Out), o la “alegría de perderse algo”.

