Claves para vencer bloqueos metabólicos

Excesos de azúcar, alcohol, desvelos y cambios bruscos en la rutina pueden dejar su metabolismo “en pausa”. Entienda por qué sucede y cómo reactivar su energía de forma segura y sostenible.

Por Heilyn Gómez V

Los primeros meses del año vienen cargados de metas: volver al gimnasio, comer mejor, retomar la rutina y recuperar el orden. Pero para miles de personas, este inicio llega con una sensación incómoda: el cuerpo simplemente no responde.








