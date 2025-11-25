Café Britt x Gabo Atelier: Moda que honra la historia del café

Escencia, la nueva propuesta de Café Britt desarrollada junto a Gabo Atelier, celebra los 40 años de la marca con una mirada fresca y profundamente ligada a sus raíces.

La colección presenta bolsos elaborados a partir del empaque del café, reinterpretando el tejido del canasto que por décadas ha acompañado la recolección en las zonas cafetaleras del país.

Gabriel González, fundador de Gabo Atelier y diseñador de productos en Café Britt.

Para Gabriel González, fundador de Gabo Atelier, este proyecto representó un regreso al origen: la confección artesanal como espacio de expresión y conexión.

“Estos bolsos no son solo accesorios: son piezas que ‘eligen’ a sus dueños. Sus detalles hacen que cada uno sea único y que conecte con las personas”, comparte el diseñador, cuya sensibilidad se refleja en cada textura y acabado.

La propuesta también encarna la visión sostenible de Café Britt, que encuentra en la creatividad una forma de revalorizar materiales existentes.

Así lo destaca Juliana Gómez Arrieta, Regional Marketing Manager de Café Britt. “Gabo logró transformar nuestros empaques en piezas llenas de significado. Es un ejemplo de cómo, a través del arte, podemos celebrar lo que nos hace únicos: nuestra historia”.

Pensada para quienes ven la moda como un lenguaje propio, Escencia celebra autenticidad, identidad y propósito desde una estética contemporánea.

La colección está disponible exclusivamente en cafebritt.cr, mientras que el trabajo del diseñador puede conocerse más de cerca en @gaboatelier.