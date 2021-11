Un envejecimiento activo e integral permite mejor calidad de vida

Darle la mayor independencia posible al adulto mayor es uno de los objetivos principales del envejecimiento activo e integral. Se espera que todas las actividades que ellos realicen las puedan hacer de forma individual sintiéndose conformes y si alguno necesita de asistencia, puede recibir apoyo, pero la persona cuidadora debe permitir que el 90% de la actividad la realice el adulto mayor, sugiere Angie Mora Gamboa, fisioterapeuta del Hotel y Apartamento para el Adulto Mayor.

Podemos trabajar en ejercicios para mejorar el equilibrio, así disminuiremos las posibilidades de un accidente o una caída. Es importante que nosotros trabajemos este tipo de ejercicios con nuestros adultos mayores.

Si el adulto mayor se marea es importante que estemos cerca y pendientes. Paramos un momento, le damos unos tragos de agua y seguimos. No hay que asustarse, los cambios de posición pueden ser que mareen, es normal, más cuando el adulto mayor es un poco sedentario, afirma Angie Mora Gamboa, fisioterapeuta.

Es importante mantenernos activos en la vejez porque vamos a tener una mejor calidad de vida, vamos a tener salud y vamos a ser adultos independientes.

Es muy importante que la persona del adulto mayor sea abordada de una manera integral, generando no sólo una atención médica oportuna, sino también poder generar diferentes estrategias que conocemos como no farmacológicas y que permiten a la persona irse estimulando, evolucionando en su proceso de envejecimiento. Que también hay que entenderlo como un proceso individual, eso quiere decir que la forma en la que yo voy a envejecer no es igual a la de otra persona. Hay que establecer estrategias que puedan mantener a los adultos mayores activos desde todas las ramas integrales: físico, mental y espiritualidad.

— Psicóloga Katherinne Herrera Salas