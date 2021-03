La costumbre de “hacerse de rogar” es irresponsable, y hacerlo parte del juego de conquista entre parejas no es apropiado. No decir que sí cuando sí se quiere y dar un no estratégico puede enviar señales mixtas que desvirtúen el peso que tiene un no sincero. El peligro de esta actividad está en que, además de deslegitimar la seriedad del no en la cama, contribuye a perpetuar la cultura de violación.