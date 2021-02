Además, Palomino explica que el gluten no es indispensable para el ser humano y excluirlo de la dieta no solo no representa una desventaja nutricional, sino que da lugar a sustituir su consumo por otras excelentes opciones, desde el punto de vista del aporte nutricional, fácilmente. Esto, sumado a las infinitas posibilidades que ofrece el mercado para sustituir esa característica especial de la ‘miga’ propia del pan tradicional, aportada por el gluten, le ha dado una oportunidad única a este pan que ha encontrado su lugar, ya no solo escondido en los anaqueles de algunos mercados saludables, sino dispuesto en góndolas de grandes superficies e invadiendo recetas y cursos en línea en las redes sociales.