Primero debemos recordar que este día (como todos los demás) no es un día especial por sí solo, somos nosotros y nosotras las que le damos –o no– la importancia, y lo más relevante: ser una persona soltera no tiene nada de patético, es obvio, pero para muchas personas parece no serlo, parecen sentirse avergonzadas frente a este imaginario social.