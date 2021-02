Otra práctica común es darle propiedades milagrosas a las hierbas naturales o infusiones digestivas. Tomar té de menta, de manzanilla o té digestivo puede aliviar la sensación de llenura y tienen efecto antiinflamatorio; pero no son mágicas, no bajará de peso o borrará lo que consumió con un té. Su ingesta es positiva mas no milagrosa.