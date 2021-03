La leche es uno de los alimentos prohibidos para gatos. Los gatos empiezan a desarrollar intolerancia a la lactosa según van creciendo por lo que no es recomendable darles la misma leche que consumimos nosotros ya que les puede producir diarrea. Tampoco deben ingerir pescado con espinas o carne con huesos pequeños. No es que tengan alguna sustancia tóxica para estos animales pero su tamaño y forma puntiaguda puede provocar daños en el aparato digestivo si el animal se los traga. El gato no debe tener una dieta estrictamente vegetariana ni ingerir alimento balanceado para perros.