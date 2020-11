“A veces, la persona adulta mayor se niega a recibir asistencia. En este caso, lo mejor es venderle la idea como algo positivo. En lugar de decirle que no puede hacer alguna tarea, se le puede decir que alguien estará de acompañante para que pueda sentirse más cómodo y tenga más tiempo para hacer cosas que le gustan. De esta manera no se crean barreras. Si el adulto mayor no está en la capacidad de tomar la decisión de aceptar el acompañamiento, es importante buscar a un cuidador profesional preparado para atender a personas con demencia”, agregó la experta.