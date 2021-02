Usa la escalera y la cuerda de saltar: ¿Tu gimnasio sigue cerrado? No es pretexto para dejar de hacer ejercicio. Si no tienes una bicicleta fija o una caminadora, lo más sencillo es usar las escaleras o una cuerda de saltar. Calcula un mínimo de subir 200 escalones diarios y dar 500 saltos en la cuerda y esto constituye un buen workout que te ayudará a mantener el peso a raya y una buena condición física. No es necesario que lo hagas todo al mismo tiempo, puedes dividirlo a lo largo del día para que no le inviertas tanto tiempo.