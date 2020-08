No obstante, se tiene la creencia de que un plan detox, como el de agua caliente con limón, tiene variados beneficios. De acuerdo con un artículo publicado por la nutrióloga Marian Boticaria García, beber agua tibia con limón en ayunas no cura nada, pues pese a que muchas personas repliquen esta creencia, lo cierto es que no existe evidencia científica que establezca que esta bebida previene alguna enfermedad, aumente las defensas, depure o desintoxique. A lo anterior, la nutrióloga agrega que tampoco existen estudios científicos que demuestren que el agua con limón en ayunas disuelve la grasa, por lo cual, tampoco es cierto que esta bebida ayude a bajar de peso.