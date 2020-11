La aparición del tumor no guarda relación con la frecuencia sexual que un hombre haya tenido a lo largo de su vida, es decir mucha o poca. La presencia de los tumores no condiciona la actividad sexual, aunque es posible que las molestias que provoca (dolor o dificultad al orinar), disuadan de cualquier intento sexual. No obstante, la capacidad eréctil no se ve directamente afectada por el agrandamiento de la próstata.