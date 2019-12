“Yo estaba en Bailando por un sueño y llegó Fernando Artavia (productor) y me dijo que quería que yo montara y yo estaba tan atarantado –porque como soy tan inútil para bailar– recuerdo que yo dije que sí. Al tiempo me dijo que teníamos que ir a practicar y en Zapote monté. Yo pensé que iba a ser un becerro pero no, era un toro de ciertas dimensiones... Yo no recuerdo haber sentido tanto miedo en mi vida. Y jamás volvería a hacerlo, solo de pensarlo me da miedo", asegura entre risas.