Antes de sentarse en la silla del cadalso, por el tono quedo de su voz le pidió al cura que repitiera en voz alta las siguientes palabras: “… soy católico romano. Es injusta la guerra que le hecho a Honduras por sugestiones de algunos roataneños. Los que me han acompañado no tienen culpa sino yo. Pido perdón al pueblo. Recibo con resignación la muerte. Quiera que sea un bien para la sociedad”. Tenía 36 años y de no conocérsele sus veleidades ideológicas y éticas, podría habérsele tomado por un hombre sensato y sincero. Su valentía no estaba en duda y su arrojo y su belicosidad permiten especular que a partir de la muerte de Ellen tuvo prisa por morir.