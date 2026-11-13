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Revista Dominical

¿Un vino sin alcohol? No tema: sí tiene sentido (y sabor)

Los vinos desalcoholizados empiezan a despuntar en el mercado, y a Costa Rica llegó una opción de parte de Dibon. ¿Cómo es?

Alpiste presentó Dibon 0,0%, una opción de vino desalcoholizado, en Costa Rica.
Alpiste presentó Dibon 0,0%, una opción de vino desalcoholizado, en Costa Rica. Fernando Chaves Espinach
Fernando Chaves Espinach