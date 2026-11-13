¿Un vino sin alcohol? No tema: sí tiene sentido (y sabor)

Hay mil razones por las cuales alguien querría un vino sin contenido alcohólico. Primero, porque sabe bien. Eso es lo primordial. Segundo, para no quedar fuera de un brindis, y si hablamos de un vino tipo cava, pues no se diga más: mejor tener la opción.

Hace unas semanas, la bodega Alpiste presentó en Costa Rica Dibon 0,0%, un vino espumoso desalcoholizado de la casa española Bodegas Pinord. Si ya conoce Dibon, quizás reconozca su burbujeo alegre y ligero, una excelente apertura de conversaciones que ya se ha hecho popular. Es rico, ligero, al grano.

Desde el año pasado ha estado creciendo el mercado para los vinos no alcohólicos, aunque claramente sigue siendo una preferencia de nicho. Hay varias opciones, como vinos parcialmente fermentados. Pero otra cosa es el vino desalcoholizado.

Dibon 0,0% es un vino desalcoholizado producido en España. (Dibon/Cortesía de Alpiste)

¿Vino sin alcohol?

“Los vinos desalcoholizados tienen una ventaja distinta: parten de un vino auténtico”, escribía la columnista Layne Randolph en Forbes a inicios de año, cuando la tendencia despuntaba.

“Como la fermentación ya ha generado textura, acidez y complejidad fenólica, un proceso cuidadoso de eliminación del alcohol puede conservar buena parte de la estructura original del vino, sobre todo cuando se elige con esmero el vino de base”, señalaba.

Es cierto que el boom de los vinos no alcohólicos se debe, en parte, a que la “generación Z” bebe menos vino, pero el sector también ha tenido una ventaja entre públicos que, por razones de salud, no pueden consumir mucho alcohol o no pueden hacerlo del todo (como siempre, consulte con su médico).

Países como Alemania, con su Riesling grácil y feliz, o España, con su cava tan veraniega, han estado al frente de esta tendencia desde hace unos años, en especial pospandemia.

En una reseña reciente, Daniel Mettyear, experto de la firma de consultoría Wines & Spirit Research (IWSR), explicaba que los vinos sin alcohol apenas empiezan a desarrollarse.

“En España, los vinos sin alcohol representan actualmente el 0,1 % del mercado. En otros países, como Estados Unidos y el Reino Unido, la proporción es un poco mayor: del 1,5 %. Aun así, se trata de un sector con un gran potencial, cuyo crecimiento se espera que continúe en los próximos años”, explicaba el analista.

Dibon, cava, Brut Reserva. (Dibon/Cortesía de Alpiste)

¿Y qué tal el Dibon 0,0%?

El Dibon 0,0% es similar. Ofrece, por una parte, una experiencia sensorial del vino espumoso tradicional, con sus aromas, frescura y burbujas; por el otro, claro, permite a personas que por cualquier motivo no pueden tomar alcohol sumarse al momento compartido que nos ofrecen las buenas bebidas.

De acuerdo con la información de la casa, Dibon 0,0% se elabora a partir de un proceso de vinificación convencional. Una vez que el mosto fermenta y se obtiene el vino base, se somete a procedimientos físicos para extraer el alcohol, procurando conservar sus características aromáticas y gustativas.

Rosa pálido, es un vino ligero y frutal, apenas para el verano que empieza a consolidarse con estos bochornos y aires de aguinaldo y playa. Por supuesto, destacan las notas florales, frutas tropicales, por allá la cereza, mientras que en boca destaca por su frescura y una acidez ligera con acentos cítricos.

La bodega recomienda servirlo a 6 °C y acompañarlo con tapas, pescados, mariscos y arroces. Incluso: sushi; también algunos primeros quesos y aperitivos.

Dibon pertenece a Bodegas Pinord, casa vitivinícola ubicada en la región del Penedès, Cataluña, España. Su nombre proviene de Masia Dibon, la propiedad familiar que representa los orígenes y la tradición de la bodega.

Los demás Dibon quizás ya los reconozca por su difusión y popularidad. Así se promocionan:

Dibon Selección Brut: una alternativa de perfil clásico, fresco y equilibrado, apropiada para aperitivos y celebraciones.

una alternativa de perfil clásico, fresco y equilibrado, apropiada para aperitivos y celebraciones. Dibon Brut Nature: una expresión más seca, dirigida a quienes prefieren espumosos con menor percepción de dulzor.

una expresión más seca, dirigida a quienes prefieren espumosos con menor percepción de dulzor. Dibon Rosado Brut Reserva: elaborado con uvas Garnacha, tiene una crianza de 16 meses mediante el método clásico. Presenta aromas de frutas rojas y delicadas notas florales, con una textura fresca y amable.