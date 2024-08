Un día de competir en París 2024 no tenía con qué pagar el alquiler... y un rapero salió al rescate

Veronica Fraley, quien participará en los Juegos Olímpicos 2024, expresó su malestar en redes sociales por no poder pagar su renta de alquiler, cuando otros atletas sí recibían dinero.

Los Juegos Olímpicos son el lugar donde aterrizan los sueños. Cada cuatro años, deportistas de todas partes del mundo tienen la oportunidad de convertirse en historia, al subirse al podio como lo mejor de cada disciplina. En el otro lado de la moneda, sin embargo, están aquellos atletas que no pueden costear su participación o aspectos básicos de su vida debido a problemas económicos.

Tal fue el caso de Veronica Fraley, una lanzadora de disco que representará a Estados Unidos en las justas de París 2024. En una publicación emitida en su cuenta de X (antes Twitter), la atleta expresó su frustración por no poder pagar su propia renta, mientras otros competidores sí recibían aportes monetarios. Al abrir esta conversación, recibió el apoyo del rapero Flavor Flav y Alex Ohanian, cofundador de la red social Reddit.

“Compito en los Juegos Olímpicos mañana y ni siquiera puedo pagar mi renta. Mi escuela solo envió alrededor del 75% de mi renta mientras que ellos pagan a los jugadores de fútbol americano (que no han ganado nada) lo suficiente para comprar coches y casas nuevas”, dijo la atleta el pasado 1º. de agosto, un día antes de su primera competencia olímpica, que está programada para este viernes 2 de agosto al mediodía.

Después de que su publicación se viralizara, tanto el rapero como el empresario dejaron comentarios afirmando que le ayudarían a pagar su alquiler para que compitiera con la mente tranquila.

Flavor Flav es miembro del grupo de hip-hop y rap Public Enemy, conocido por sus canciones con tintes políticos y sociales como Fight the Power y He Got Game. Según reportó ESPN Deportes, esta es la segunda vez en que el artista apoya económicamente a deportistas estadounidenses. En mayo pasado, se convirtió en el patrocinador del equipo femenino de waterpolo que participa en las justas de París.

Horas antes de debutar en los Juegos Olímpicos, Fraley compartió que logró pagar su renta. A la vez, envió mensajes de agradecimiento tanto a Flavor Flav como a Alex Ohanian, así como a los fanáticos que le donaron en su campaña de GoFundMe.

LEA MÁS: Simone Biles: un orfanato y abusos marcaron a la mejor gimnasta del mundo