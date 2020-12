Nunca en mi vida he cogido café, no he tenido ni la oportunidad ni la necesidad de hacerlo, pero descubrí que puedo y que pese a lo que muchos piensan, es un trabajo bonito y hasta sencillo. Además, varios cogedores a los que entrevisté y con los que me metí a un cafetal en San Marcos de Tarrazú, me lo confirmaron.