Revista Dominical

TSE aplica criterio ‘arbitrario’ para rechazar cambios de nombre en Registro Civil

Personas no binarias atraviesan obstáculos para acceder al cambio de nombre por directrices del Registro Civil. Una quinta parte del total de las solicitudes de cambios de nombre son rechazadas.

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Por Noah Phillips, colaborador
Entrevista a Noe Pangea
Noa Pangea Castro Cascante fue entrevistada por Noah Philips en relación a su lucha legal con los tribunales por su cambio de nombre no binario (EXCLUSIVO PARA REVISTA DOMINICAL) (Esteban Bermudez/ebermudez)







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