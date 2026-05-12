Revista Dominical

¿Podemos ir dejando atrás los combustibles fósiles? Esta conferencia acordó una estrategia

Conferencia de Santa Marta, en Colombia, reunió propuestas para un futuro de energía más limpia. Pero, ¿es viable?

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Por Laura Rocha y Pilar Assefh
Protesta en Santa Marta, a propósito de la cumbre anunciada para discutir transición de combustibles fósiles.
Protesta en Santa Marta, a propósito de la cumbre anunciada para discutir transición de combustibles fósiles. (Comunidad Planeta/Cortesía de Comunidad Planeta)







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