No obstante haber sobrevivido a la extinción de los dinosaurios, la tortuga baula, también conocida como laúd en otros países, podría desaparecer si los plásticos siguen llenando playas y mares, si se llevan mascotas a las playas de anidación y se fomenta la pesca de arrastre, si no se cambian las luces brillantes por rojas o más tenues y si no frenamos el calentamiento global.