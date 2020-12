Hay cosas que incluso a estas alturas puede que todavía no entendamos por qué pasaron o por qué no, pero la filosofía con la que lo llevamos es distinta. Ya no nos da miedo expresar y ser lo que somos, en especial las mujeres de 50, que somos parte de esa transición entre lo que teníamos que ser porque no había otra opción y la oportunidad de reinventarnos, romper esquemas y tomar otras decisiones.