Bendito sea el aburrimiento. Por aburrida me terminé de leer unos libros que tenía pendientes, lavé las alfombras y las puse al sol, saqué la ropa que ya no uso (y tampoco me queda porque claro que he engordado en cuarentena), hice pan de minuto, pan dulce, mousse de mora, queque de chocolate, queque de vainilla y queque de zanahoria (porque por algo hay que engordar).