Sería muy hipócrita si les digo que nunca he pensado en aumentarme el tamaño de lo senos, un implante sutil que levante mi belleza, ¿por qué no? Pero rápido se me pasa. ¿En qué estoy pensando? Si a mí me gustan pequeñas, son parte de mi personalidad y además –un gran plus– me hacen lucir más delgada.