Llega el día en el que, si no se sale de la zona de confort, algo va muriendo irremediablemente, pues continuar ahí ya no tiene sentido, como también las razones que llevaron a eso: esa situación, esa posición, ese lugar, esa persona. O llega una crisis que a la fuerza genera el cambio al que se resiste y deja en evidencia lo que no se ha querido ver y afrontar.