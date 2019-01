En aquellos días, cuando la palma de mi mano no podía ni sostener el pichel de limonada de la casa, creé cierta rutina para ingeniármelas en mis días en la playa: me despertaba cuando la luz del vecino se encendía a las cuatro de la mañana, esperaba con ansias la salida completa del sol mientras en la cama de la casa imaginaba ciudades imposibles, y me sentaba en el portal del vestíbulo oxidado para ver a las hormigas jugar con su bocadillo del día.