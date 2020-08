Pero, en estos últimos y tan aciagos tiempos, estamos asistiendo perplejos al espectáculo de personas que nos dicen que hay temas de los que no se debe hablar, o de los que no es conveniente hablar, o que hay opiniones que no es conveniente tener, porque van en contra de los credos, o de los asertos, o de los valores, de un determinado grupo o colectivo, lo que hace esta “corrección política” más triste y deprimente es que sucede, en muchas ocasiones, en el ámbito de la Academia, en el que la idea de la libertad de cátedra está, precisamente, en el esencia misma de la institución.